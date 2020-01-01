Galatasaray'ın genç defans oyuncusu Emin Bayram kimdir?

Marcao'nun sakatlığı sonrası Galatasaray'da şans bulması beklenen stoper Emin Bayram kimdir?

Süper Lig'in 12. haftasının açılış mücadelesinde , 'i Türk Telekom Stadyumu'nda ağırlamış ve kadroda yer alan Emin Bayram dikkatleri üzerine çekmişti.

Lig'de oynanan birçok maçta geniş kadroda kendine yer bulan Emin, sadece karşılaşmasında uzatma dakikalarında şans bulmuştu. Emin Galatasaray A takım formasıyla 1 maçta 90 dakika oynadı. O da Kupası'nda Tuzlaspor ile oynanan mücadeledeydi.

Emin ayrıca Şampiyonlar Ligi'ndeki ve PSG maçlarında da yedekler arasında yer bulmuştu.

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Emin Bayram kimdir?

2 Nisan 2003 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Emin Bayram, futbola Galatasaray'ın altyapısında başladı.

Stoper pozisyonunda görev alan genç oyuncu, 2018 yılında sarı kırmızılı ekibin 16 Yaş Altı Takımı'nda kendine yer buldu.

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Emin Bayram, 1 Kasım 2019 tarihinde Galatasaray ile profesyonel sözleşmeye imza attı.

Bu sezon 3'ü UEFA Gençlik Ligi olmak üzere, toplam 5 kere Galatasaray 19 Yaş Altı takımı'nın formasını giyen Emin Bayram, Galatasaray'ın 'yu 2-1 mağlup ettiği karşılaşmada gol sevinci yaşamayı başardı.

Genç oyuncu aynı zamanda Türkiye 17 Yaş Altı Milli Takımı ile 3 kez sahaya çıktı.