Galatasaray'ın devre arası hazırlık programı belli oldu

Galatasaray Futbol Takımı'nın devre arası hazırlık programı belli oldu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'in 17. haftasında yarın ile oynanacak maçın ardından tatile çıkacak oyuncular, 4 Ocak Cumartesi günü Florya Metin Oktay Tesisleri'nde tekrar bir araya gelecek.

Çalışmalarını 1 hafta İstanbul'da sürdürecek takımı, 10 Ocak Cuma günü kamp için Antalya'ya gidecek. Sarı-kırmızılılar, burada TFF 1. Lig ekiplerinden 'la 10 Ocak Cuma günü, 'la ise 11 Ocak Cumartesi günü saat 16.00'da özel maç yapacak.

Galatasaray, Ziraat Kupası son 16 turunda 14, 15 veya 16 Ocak'ta Çaykur Rizespor'a konuk olacağı ilk maçtan bir gün önce Antalya'dan Rize'ye geçecek.