Galatasaray'ın B planı Cenk Tosun

Radamel Falcao transferini bitirmeye çalışan Galatasaray'ın alternatif olarak Cenk Tosun'a yöneldiği iddia edildi.

'da Radamel Falcao bekleyişi devam ederken yönetimin bir B planı geliştirdiği belirtildi. İddialara göre sarı kırmızılı ekip, Kolombiyalı yıldızdan sonuç alamazsa forması giyen 28 yaşındaki golcü Cenk Tosun'a yönelecek.

Hürriyet Spor Arena'dan Ali Naci Küçük'ün haberine göre Falcao transferi için kulübü 'dan haber bekleyen Galatasaray, Beşiktaş’ın eski yıldızı Cenk Tosun’u 1 yıllığına kiralamak için Everton'a teklif götürecek. Yönetimin, kiralama bedeli olarak İngiliz ekibine 2.5 milyon euro; oyuncuya da yıllık 3 milyon euro önereceği ifade edildi.

Everton teknik direktörü Marco Silva'nın, yeni sezondaki kadro planlamasına Cenk Tosun'u dahil etmediği ve oyuncunun kiralanmasına sıcak baktığı ileri sürüldü.