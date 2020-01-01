Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki rakibi Neftçi

Sarı-kırmızılı ekip, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Azerbaycan ekibi Neftçi ile eşleşti.

UEFA 'nde 2. eleme turu kurası çekildi. Turnuvaya bu turdan katılacak olan , Neftçi ile eşleşti.

Sarı-kırmızılı ekip, tek maç üzerinden oynanacak eşleşmede sahaya 17 Eylül Perşembe günü deplasmanda çıkacak. Müsabaka Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de seyircisiz oynanacak.

UEFA Avrupa Ligi'ne 3. eleme turundan katılacak olan Beşiktaş ve Aytemiz 'un rakipleri ise 1 Eylül Salı günü TSİ 14:00'te çekilecek kurayla belli olacak. 3. eleme turu karşılaşmaları 24 Eylül'de gerçekleştirilecek.