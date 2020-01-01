Galatasaray'ın Ankaragücü maçı kamp kadrosu açıklandı
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AA
Galatasaray, ligin 32. haftasında Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.
Sarı Kırmızılılar bugün Ankara’ya giderek yarınki maç öncesi kampa girecek.
Sakatlıkları devam eden Mario Lemina ve Radamel Falcao başkente götürülmeyecek.
Galatasaray’ın Ankaragücü müsabakası kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:
Okan Kocuk, Berk Balaban, Şener Özbayraklı, Ahmet Çalık, Jean-Michael Seri, Adem Büyük, Selçuk İnan, Younes Belhanda, Martin Linnes, Ryan Donk, Yunus Akgün, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Jimmy Durmaz, Mariano Ferreira, Jesse Sekidika, Marcelo Saracchi, Emin Bayram, Marcao, Taylan Antalyalı