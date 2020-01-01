Süper Lig

Galatasaray'ın Alanyaspor maçı kadrosu belli oldu

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Galatasaray Training 25122019
AA
Süper Lig'in 31. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak Galatasaray'da kamp kadrosu açıklandı.
Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak Galatasaray, hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'ne teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi.

Gruplar halinde dar alanda pasla devam eden idmanın ana bölümünde taktik çalışmaların yapıldığı bildirildi. Antrenmanın yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandığı aktarıldı.

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Hazırlıklarını tamamlayan Galatasaray, İstanbul'dan saat 16.00'da özel uçakla Alanya'ya hareket ederek karşılaşma öncesi burada kampa girecek.

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    Sarı-kırmızılıların Aytemiz Alanyaspor maçının kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor:

    Şener Özbayraklı, Ahmet Çalık, Jean-Micheal Seri, Adem Büyük, Selçuk İnan, Younes Belhanda, Martin Linnes, Ryan Donk, Yunus Akgün, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Jimmy Durmaz, Mariano Ferreira, Jesse Sekidika, Okan Kocuk, Emin Bayram, Marcao Teixeira, Taylan Antalyalı, Berk Balaban.

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