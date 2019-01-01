Galatasaray'ın 2019-20 sezonu forması kaç para?

Galatasaray'ın yeni sezon formaları görücüye çıktı. İşte sarı kırmızılıların 2019-20 sezonunda giyeceği formanın fiyatı...

2019-2020 iç saha formasını tanıttı ve satışa çıkardı.

İlklerin ve enlerin takımı yazısı formanın içine işlenmiş bir şekilde yer alırken formalar 249 TL'den satışa sunuldu.

Küçük çocuk futbol formasının fiyatı ise 189,90 TL olarak belirlendi.

UEFA şampiyonluğunun 20’nci yılı olması dolayısıyla o sene giyilen formadan esinlenilen tasarım geçmişten ilham alıp yeni başarılara koşmak isteyen takımı temsil ediyor.

İlklerin ve enlerin takımı yazısı formanın içine işlenmiş bir şekilde yer alıyor. 2019-2020 sezonu iç saha formasındaki ’Vapor Knit’ teknolojisi terleme hissini en aza indirirken yine vücuda çok rahat bir şekilde oturuyor.

Kit, oyuncu hareket ettiğinde ona kolaylık sağlayacak teknolojiye sahip kırmızı şort ve kırmızı çoraplarla tamamlanıyor.