Süper Lig

Galatasaray'ın 2000'li yıllarda oynadığı seyircisiz maçlar

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Turk Telekom Stadium Galatasaray
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Süper Lig, salgın sonrası kaldığı yerden seyircisiz maçlarla devam edecek. Peki Galatasaray, seyircisiz maçlarda ne kadar başarılı?

Süper Lig'e 26. hafta sonrası salgın nedeniyle 87 günlük bir ara verilmişti. 12 Haziran Cuma itibariyle Süper Lig kaldığı yerden devam edecek. Ancak maçlar salgın nedeniyle seyircisiz oynanacak. Peki Galatasaray 2000'li yıllardan itibaren oynadığı seyircisiz maçlarda hangi sonuçları aldı?

İşte Galatasaray'ın 2000'li yıllarda Süper Lig'de seyircisiz oynadığı maçların tamamı ve alınan skorlar:

TARİH MAÇ
10 Aralık 2000 Galatasaray 2-0 Gaziantepspor
23 Mart 2003 Galatasaray 3-0 Elazığspor
15 Mayıs 2004 Galatasaray 3-1 Elazığspor
29 Mart 2006 Galatasaray 2-0 Ankaragücü
27 Ocak 2007 Galatasaray 2-0 Ankaraspor
6 Nisan 2007 Galatasaray 0-1 Erciyesspor
28 Nisan 2007 Sakaryaspor 0-3 Galatasaray
12 Ağustos 2007 Galatasaray 4-0 Çaykur Rizespor
26 Ağustos 2007 Galatasaray 1-0 Ankaragücü
16 Eylül 2007 Galatasaray 6-0 Konyaspor
29 Eylül 2007 Galatasaray 2-1 Beşiktaş
21 Ekim 2007 Galatasaray 0-0 Ankaraspor
30 Mart 2008 Galatasaray 0-0 Gaziantepspor
26 Nisan 2009 Galatasaray 1-1 Ankaraspor
10 Nisan 2011 Galatasaray 0-1 Trabzonspor
20 Mayıs 2011 Galatasaray 2-0 Konyaspor
28 Ocak 2012*** Bursaspor 1-0 Galatasaray
19 Nisan 2014*** Galatasaray 0-4 Kasımpaşa
11 Mayıs 2014 Trabzonspor 1-4 Galatasaray
17 Mayıs 2014*** Galatasaray 2-1 Erciyesspor
13 Eylül 2014 Galatasaray 0-0 Eskişehirspor
22 Ağustos 2016 Galatasaray 1-0 Karabükspor
6 Mayıs 2017 Galatasaray 1-3 Kasımpaşa
14 Ekim 2017 Konyaspor 0-2 Galatasaray
15 Mart 2020 Galatasaray 0-0 Beşiktaş

*** İşaretli maçlarda seyircisiz oynama cezasıyla oynanan maçları sadece kadınlar ve çocuklar izlemişti.

Galatasaray'ın seyircisiz maçlardaki iç saha karnesi

Galatasaray, 2000'li yıllarda iç sahada 21 seyircisiz maç oynadı. Bu maçlarda 12 galibiyet, 5 beraberlik, 4 yenilgi aldı.

Galatasaray'ın seyircisiz maçlardaki deplasman karnesi

Galatasaray 2000'li yıllarda deplasmanda 4 seyircisiz maça çıktı. Bu maçlarda 3 galibiyet, 1 yenilgi aldı.

Galatasaray'ın seyircisiz maçlardaki galibiyet yüzdesi

2000'li yıllarda toplam 25 maça seyircisiz çıkan Galatasaray bu maçlarda %60'lık bir galibiyet yüzdesi yakaladı.

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