Galatasaray'ın 2000'li yıllarda oynadığı seyircisiz maçlar
Süper Lig'e 26. hafta sonrası salgın nedeniyle 87 günlük bir ara verilmişti. 12 Haziran Cuma itibariyle Süper Lig kaldığı yerden devam edecek. Ancak maçlar salgın nedeniyle seyircisiz oynanacak. Peki Galatasaray 2000'li yıllardan itibaren oynadığı seyircisiz maçlarda hangi sonuçları aldı?
- Galatasaray'ın seyircisiz maçlardaki iç saha karnesi
- Galatasaray'ın seyircisiz maçlardaki deplasman karnesi
- Galatasaray'ın seyircisiz oynadığı maçlardaki galibiyet yüzdesi
İşte Galatasaray'ın 2000'li yıllarda Süper Lig'de seyircisiz oynadığı maçların tamamı ve alınan skorlar:
|TARİH
|MAÇ
|10 Aralık 2000
|Galatasaray 2-0 Gaziantepspor
|23 Mart 2003
|Galatasaray 3-0 Elazığspor
|15 Mayıs 2004
|Galatasaray 3-1 Elazığspor
|29 Mart 2006
|Galatasaray 2-0 Ankaragücü
|27 Ocak 2007
|Galatasaray 2-0 Ankaraspor
|6 Nisan 2007
|Galatasaray 0-1 Erciyesspor
|28 Nisan 2007
|Sakaryaspor 0-3 Galatasaray
|12 Ağustos 2007
|Galatasaray 4-0 Çaykur Rizespor
|26 Ağustos 2007
|Galatasaray 1-0 Ankaragücü
|16 Eylül 2007
|Galatasaray 6-0 Konyaspor
|29 Eylül 2007
|Galatasaray 2-1 Beşiktaş
|21 Ekim 2007
|Galatasaray 0-0 Ankaraspor
|30 Mart 2008
|Galatasaray 0-0 Gaziantepspor
|26 Nisan 2009
|Galatasaray 1-1 Ankaraspor
|10 Nisan 2011
|Galatasaray 0-1 Trabzonspor
|20 Mayıs 2011
|Galatasaray 2-0 Konyaspor
|28 Ocak 2012***
|Bursaspor 1-0 Galatasaray
|19 Nisan 2014***
|Galatasaray 0-4 Kasımpaşa
|11 Mayıs 2014
|Trabzonspor 1-4 Galatasaray
|17 Mayıs 2014***
|Galatasaray 2-1 Erciyesspor
|13 Eylül 2014
|Galatasaray 0-0 Eskişehirspor
|22 Ağustos 2016
|Galatasaray 1-0 Karabükspor
|6 Mayıs 2017
|Galatasaray 1-3 Kasımpaşa
|14 Ekim 2017
|Konyaspor 0-2 Galatasaray
|15 Mart 2020
|Galatasaray 0-0 Beşiktaş
*** İşaretli maçlarda seyircisiz oynama cezasıyla oynanan maçları sadece kadınlar ve çocuklar izlemişti.
Galatasaray'ın seyircisiz maçlardaki iç saha karnesi
Galatasaray, 2000'li yıllarda iç sahada 21 seyircisiz maç oynadı. Bu maçlarda 12 galibiyet, 5 beraberlik, 4 yenilgi aldı.
Galatasaray'ın seyircisiz maçlardaki deplasman karnesi
Galatasaray 2000'li yıllarda deplasmanda 4 seyircisiz maça çıktı. Bu maçlarda 3 galibiyet, 1 yenilgi aldı.
Galatasaray'ın seyircisiz maçlardaki galibiyet yüzdesi
2000'li yıllarda toplam 25 maça seyircisiz çıkan Galatasaray bu maçlarda %60'lık bir galibiyet yüzdesi yakaladı.