Galatasaray'ın 17 yaşındaki oyuncusu Erencan Yardımcı kimdir?
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AA
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. hafta karşılaşmasında Galatasaray, Club Brugge'ü konuk ediyor.
Temsilcimiz için çok kritik olan bu maçta kadrodaki genç oyuncular dikkat çekiyor.
Erencan Yardımcı kimdir?
4 Şubat 2002 tarihinde Kocaeli'nde doğan Erencan Yardımcı, 2018 yılında Galatasaray'ın 17 Yaş Altı Takımı'nda kendine yer buldu.
1 sene sonra 19 Yaş Altı Takımı'na katılan genç oyuncu forvet pozisyonda görev alıyor.
Bu sezon 4'ü UEFA Gençlik Ligi olmak üzere toplam 13 kez forma giyen Erencan Yardımcı, toplam 3 gol kaydetti.
Genç oyuncu herhangi bir yaş grubunda Milli Takım formasını giymedi.