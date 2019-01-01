Galatasaray'ın 17 yaşındaki oyuncusu Erencan Yardımcı kimdir?

Fatih Terim'in Club Brugge karşısında genç oyunculardan Erencan Yardımcı'yı kadroya aldı. Erencan Yardımcı kimdir?

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. hafta karşılaşmasında , 'ü konuk ediyor.

Temsilcimiz için çok kritik olan bu maçta kadrodaki genç oyuncular dikkat çekiyor.

Erencan Yardımcı kimdir?

4 Şubat 2002 tarihinde Kocaeli'nde doğan Erencan Yardımcı, 2018 yılında Galatasaray'ın 17 Yaş Altı Takımı'nda kendine yer buldu.

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1 sene sonra 19 Yaş Altı Takımı'na katılan genç oyuncu forvet pozisyonda görev alıyor.

Bu sezon 4'ü UEFA Gençlik Ligi olmak üzere toplam 13 kez forma giyen Erencan Yardımcı, toplam 3 gol kaydetti.

Genç oyuncu herhangi bir yaş grubunda Milli Takım formasını giymedi.