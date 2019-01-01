Galatasaray'dan Vincent Aboubakar'a teklif

Galatasaray'ın, bir dönem Beşiktaş'ta da kiralık olarak oynayan Kamerunlu golcü Vincent Aboubakar'a teklif götürdüğü iddia edildi.

Geçtiğimiz sezonda hem lig hem de kupada şampiyonluk elde eden ve yeni sezon için forvet arayışını sürdüren , basınından Sport TV'nin haberine göre Vincent Aboubakar ile ilgileniyor.

Sarı-kırmızılı ekibin, 2016-17 sezonunda Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen 27 yaşındaki Kamerunlu golcü için 'ya teklif götürdüğü iddia edildi. Sport TV aynı zamanda, Aboubakar'ın Portekiz'den ayrılması için doğru bir zaman olduğunun altını çizdi.

Eylül ayında yaşadığı sakatlık sebebiyle 2018-19 sezonunun büyük bir bölümünü kaçıran tecrübeli oyuncunun yeniden kiralık olarak gönderileceği belirtildi. Aboubakar'ın da 'ye dönme fikrine sıcak baktığı ifade edildi.

2.5 milyon euro'ya kiralandığı Beşiktaş'ta çıktığı 38 maçta 19 kez ağları havalandıran Aboubakar, Porto'da ise bugüne kadar 116 maçta 56 gol atmayı başardı.