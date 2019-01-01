Galatasaray'dan sürpriz Fabian Delph atağı
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Sarı kırmızılılar, İngiliz futbolcu Fabian Delph transferi için Manchester City'nin kapısını çalacak.
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Atletico Madrid'in yıldızı Rodrigo'yu takıma katmak isteyen City yönetimi, Delph için gelen teklifleri değerlendirmeye alacak.
The Sun'da yer alan habere göre 29 yaşındaki futbolcunun talipleri arasında geçtiğimiz sezonun şampiyonu Galatasaray da yer alıyor.
İngiliz orta sahanın, takımda yeterince şans bulamamaktan rahatsızlık duyduğu belirtildi.
Delph bu sezon City forması altında 11 Premier Lig maçında yer aldı.