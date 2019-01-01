Galatasaray'dan Sinan Gümüş'e %100 zamlı sözleşme

Galatasaray, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Sinan Gümüş'ün kontratını %100 oranında zamla uzatıyor.

Bir yandan transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray diğer yandan da gelecek sezonun kadro planlamasını oluşturmaya başladı.

Sabah'tan Mehmet Özcan'ın haberine göre, Ankaragücü maçında attığı iki golle parlayan Sinan Gümüş, sarı-kırmızılı ekiple kontrat yeniliyor.

Mevcut kontratı sezon sonunda bitecek olan Sinan Gümüş için Rus ekiplerinden Krasnodar talip oldu ancak Fatih Terim, Linnes gibi Sinan'ın da sözleşmesinin uzatılmasını talep etti.

650 bin euro'luk yıllık ücretle takımın en az kazanan isimlerinden olan Sinan Gümüş'ün yeni kontratının %100 zamlı olması bekleniyor. Galatasaray, transfer dönemi kapanır kapanmaz Sinan'la yeni mukavele yapacak.

Onyekuru, Everton'a dönüyor

Öte yandan Galatasaray'ın 6-0'lık Ankaragücü maçında yaptığı hat-trick'le yıldızlaşan Henry Onyekuru, sözleşmesinde herhangi bir opsiyon bulunmaması nedeniyle sezon sonunda Everton'a geri dönüyor.

Şansını Premier Lig'de denemek isteyen Nijeryalı futbolcu, herhangi bir kiralık hamlesi durumunda ilk tercihini Galatasaray'dan yana kullanacak. Bu sezon Süper Lig'de 16 maça çıkıp 9 gol kaydeden Onyekuru, Şampiyonlar Ligi'nde de 5 maça çıktı ancak skora katkı veremedi.