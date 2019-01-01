Galatasaray'dan Semih Özsoy'a sert cevap!

Galatasaray Kulübü, Fenerbahçe Başkan Vekili Semih Özsoy hakkında hukuki girişimlere başlayacağını duyurdu.

Kulübü, Kulübü Başkan Vekili Semih Özsoy'un derbi maçın ardından yaptığı konuşmayla ilgili bir açıklama yaptı.

Semih Özsoy ne demişti?

Hatırlanacağı üzer Semih Özsoy'un derbi maç sonrasında yaptığı açıklamalar büyük ses getirmişti. Özsoy, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in, "Burada güzel anılarımız var" şeklindeki açıklamasıyla ilgili olarak, "Başkanımız FETÖ kumpası ile hapisteyken burada aldıkları bir şampiyonluk var. Bir daha böyle bir şey olmayacağı için de, böyle bir şey göremeyeceklerini söyleyebilirim. Bizi burada yenemezler, yenemiyorlar ve yenemeyecekler." ifadelerini kullanmıştı.

Galatasaray'dan sert açıklama

Konuyla ilgili olarak sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklama şöyle:

"Fenerbahçe Spor Kulübü 2. Başkanının, 14 Nisan Pazar günü oynanan Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin ardından yaptığı mesnetsiz açıklamalar, sadece Futbol Federasyonu Disiplin Talimatı’na göre değil, daha önemlisi Türk Ceza Kanunu’na göre suç niteliğindedir.

Galatasaray Spor Kulübü’nün temelleri; demokrasi, insan hakları ve Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyetimizin temel değerleri üzerine inşa edilmiştir.

Rakip takım 2. Başkanının; sorumsuz, eleştiri sınırlarını aşan söylem ve iftiraları hakkında kulübümüz tarafından gerekli hukuki girişimler yarın başlatılacaktır.

Galatasaray’ın adını bir terör örgütü ile ananların kendi geçmişlerine bakmalarını tavsiye ederiz."