Galatasaray'dan Ryan Babel'e 2.5 milyon euro

Galatasaray'ın Fulham forması giyen Ryan Babel'e yapacağı teklifin belli olduğu ileri sürüldü.

Devre arasında 2 milyon euro'luk bonservis bedeliyle Beşiktaş'tan 'ın yolunu tutan Ryan Babel, Süper Lig'e dönebilir.

Takımı Premier Lig'den düşen Babel'in yeni tekliflere açık olduğu konuşuluyor.

Futbol Arena'nın haberine göre , teknik direktör Fatih Terim'in takımda görmek istediği Babel'e yapacağı teklifi belirledi.

İddiya göre Sarı-Kırmızılılar, 32 yaşındaki Hollandalı futbolcuya yıllığı 2.5 milyon euro'dan 2 yıllık sözleşme ile 2 milyon euro imza parası önerecek.

Premier Lig'de 12 resmi maça çıkan Babel 4 gol atıp 4 de asist yaparak etkili bir performans ortaya koysa da takımının ligden düşmesine engel olamadı.