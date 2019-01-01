Galatasaray'dan Ryan Babel'e 2.5 milyon euro
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Devre arasında 2 milyon euro'luk bonservis bedeliyle Beşiktaş'tan Fulham'ın yolunu tutan Ryan Babel, Süper Lig'e dönebilir.
Takımı Premier Lig'den düşen Babel'in yeni tekliflere açık olduğu konuşuluyor.
Futbol Arena'nın haberine göre Galatasaray, teknik direktör Fatih Terim'in takımda görmek istediği Babel'e yapacağı teklifi belirledi.
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İddiya göre Sarı-Kırmızılılar, 32 yaşındaki Hollandalı futbolcuya yıllığı 2.5 milyon euro'dan 2 yıllık sözleşme ile 2 milyon euro imza parası önerecek.
Premier Lig'de 12 resmi maça çıkan Babel 4 gol atıp 4 de asist yaparak etkili bir performans ortaya koysa da takımının ligden düşmesine engel olamadı.