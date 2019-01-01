Galatasaray'dan Radamel Falcao açıklaması

Sarı kırmızılı kulüp aşil tendinopatisi teşhisi konulan Kolombiyalı Radamel Falcao'nun çalışmalarına takımdan ayrı devam ettiğini duyurdu.

Kulübü sakatlığı sebebiyle bir süredir takımdan ayrı kalan Radamel Falcao'nun sağlık durumuna ilişkin açıkalamalarda bulundu.

Sarı kırmızılı ekibin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki maçının ardından aşil tendonunda zorlanmaya bağlı ağrı şikâyetleri oluşan ve aşil tendinopatisi teşhisi ile tedavisine başlanan oyuncumuz Radamel Falcao’nun çalışmaları, fizyoterapistlerimiz ve kondisyonerlerimiz gözetiminde takımdan ayrı devam etmektedir.

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Aşil tendonunda hassasiyet, ayak bileği kemiğinde ve yumuşak dokusunda ödemi bulunan ve fizik tedavisi süren oyuncumuzun sahaya dönüş zamanı için günlük yapılan klinik değerlendirmeler neticesinde karar verilecektir."

Kulüp doktoru yalanladı

Sarı kırmızılıların büyük beklentilerle kadrosuna kattığı ancak şu ana kadar yalnızca bir kez gol sevinci yaşayabilen Falcao'nun Beşiktaş maçında sakat olmamasına rağmen oynamak istemediği haberleri gündeme gelmişti.

Galatasaray A Takımı Doktoru Yener İnce ise söz konusu iddiaları yalanlarken sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; "Oyuncumuz Radamel Falcao ile ilgili hiç bir yayın kuruluşuna açıklama yapmadım. Değerli Galatasaray taraftarı gerçek bilgileri kulübümüzün yayın organlarından takip edebilir." ifadelerini kullandı.