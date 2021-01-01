Galatasaray'dan Patrick van Aanholt'a 3 yıllık sözleşme

Galatasaray, Crystal Palace ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Patrick van Aanholt'a 3 yıllık sözleşme önerdi.

Gelecek sezonun transfer çalışmalarına şimdiden başlayan Galatasaray sol bek arayışında sona yaklaştı.

Marcelo Saracchi'nin sık sık sakatlanması ve bonservis bedelinin yüksekliği sebebiyle farklı alternatiflere yönelen Galatasaray, Crystal Palace'ta forma giyen Patrick van Aanholt'a yöneldi.

3 yıllık sözleşme önerildi.

İngiliz Daily Mail gazetesinin özel ibaresiyle duyurduğu habere göre, Galatasaray, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Hollandalı oyuncuya 3 yıllık sözleşme önerdi.

Haberde ayrıca Galatasaray'ın, oyuncuya İngiliz ekibinde kazandığından daha fazla ücret önerdiğini ve yıldız ismin de teklife sıcak baktığına yer verildi.

2017 yılında Crystal Palace'a transfer olan Patrick van Aanholt'a Crystal Palace da yeni bir kontrat önerdi ancak henüz yanıt alamadı.

Patrick van Aanholt bu sezon ne yaptı?

30 yaşındaki sol bek bu sezon Crystal Palace formasıyla 18 maçta sahaya çıkarken bir kez asist yapma başarısı gösterdi. Tecrübeli oyuncu FA Cup'ta da bir kez görev yaptı.

Deneyimli sol bek Premier Lig kariyerinde 209 maçta 21 gol, 15 asistlik bir performans gösterdi.

Patrick van Aanholt'un kariyerinden satırbaşları

PSV U17 takımından 2007 yılında 300 bin euro karşılığında Chelsea'ye transfer olan Patrick van Aanholt, 2014 yılında 1.90 milyon euro karşılığında Sunderland'in yolunu tuttu. Burada gösterdiği performansla değerini artıran Hollandalı oyuncu 2017 yılında 10.50 milyon euro karşılığında Crystal Palace'ın yeni oyuncusu oldu.

Başarılı oyuncu Hollanda A Milli Takım formasını da 12 kez giydi.