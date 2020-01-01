Galatasaray'dan Onyekuru açıklaması

Galatasaray, Monaco'nun sezon başı hazırlıkları için geri çağırdığı Henry Onyekuru hakkında açıklama yayınladı.

Sarı Kırmızılılar'dan yapılan açıklamada Henry Onyekuru'nun 30 Haziran itibarıyla sona eren kiralık sözleşmesinin uzatılması için ile yapılan görüşmenin olumsuz sonuçlandığı, bu nedenle futbolcunun antrenmanlara çıkmadığı ifade edildi.

Duyuruda Monaco kulübü ile görüşmelerin devam ettiği de kaydedildi.

'dan yapılan açıklama şu şekilde:

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"Kulübümüz ile olan kiralık sözleşmesi 30 Haziran 2020 tarihinde sona eren profesyonel futbolcu Henry Onyekuru, sözleşmesinin uzatılması için AS Monaco FC ile yaptığımız görüşmelerde olumlu sonuç alınamamasından dolayı antrenmanlara çıkamamıştır.

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AS Monaco FC'nin sezon başı hazırlıkları için davet edilen oyuncunun, sözleşmesinin uzatılması hususunda kulübü ile görüşmeler devam etmektedir.

Oyuncu ve kulübüne borcumuz bulunmamaktadır. Gelişmeler hakkında kamuoyu bilgilendirilecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulu.r"