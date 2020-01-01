Galatasaray'dan Mustafa Cengiz açıklaması

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in bugün başarılı bir beyin ameliyatı geçirdiği ve sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.

Kulübü, geçtiğimiz günlerde hastaneye yatırılan Başkan Mustafa Cengiz'in sağlık durumuyla ilgili bir bilgilendirme yaptı.

Bilindiği üzere Mustafa Cengiz'in geçtiğimiz hafta halsizlik ve kilo kaybı şikayetleri nedeniyle hastaneye yatırıldığı açıklanmış ve daha sonra bir dizi operasyon geçireceği duyurulmuştu.

Sarı-kırmızılı kulüpten bugün yapılan açıklamada, "Başkanımız Sayın Mustafa Cengiz, bugün geçirdiği başarılı bir beyin ameliyatının ardından yoğun bakıma alınmıştır ve bir süre müşahede altında tutulacaktır. Başkanımızın genel sağlık durumu iyi olup gelişmelerle ilgili gerektiğinde bilgilendirme yapılacaktır." denildi.