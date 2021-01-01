Galatasaray'dan Mostafa Mohamed açıklaması geldi

Galatasaray, Mostafa Mohamed ile görüşmelere başladığını borsaya bildirdi.

Galatasaray, Mostafa Mohamed transferinde son aşamaya geldi.

Önce öğlen saatlerinde Zamalek yönetiminin, ardından akşam saatlerinde Mısır kulübünün televizyon kanalından yapılan açıklamalardan sonra son sözü Galatasaray söyledi.

Sarı-kırmızılı kulüp, KAP'a yaptığı açıklamayla transfer görüşmelerine başlandığını bildirdi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Profesyonel Futbolcu Mostafa Mohamed Ahmed Abdalla'nın Kulübümüze satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda Futbolcu ve Kulübü Zamalek Sports Club ile resmi görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Zamalek cephesinden gelen açıklamalara göre Mostafa Mohamed, önce kiralık olarak Galatasaray'da forma giyecek. Galatasaray 1.5 yıllık kiralık sözleşmesi için Mısır kulübüne 2 milyon dolar ödeyecek. Sonrasında satın alma opsiyonu da Galatasaray'da olacak. Sarı-kırmızılı ekip, Mostafa Mohamed'in bonservisini almak isterse 4 milyon dolar ödeyecek.

