Galatasaray'dan Mario Lemina açıklaması
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AA
Galatasaray'ın Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda Başakşehir'le 1-1 berabere kaldığı maçta yaşanan puan kaybı kadar Mario Lemina'nın sakatlanması da moralleri bozmuştu.
Oyuna devam edemeyen Lemina, karşılaşmanın 53. dakikasında yerini Emin Bayram'a bırakmak zorunda kalmıştı.
Yapılan tetkiklerin ardından Galatasaray, resmi internet sitesinden 26 yaşındaki Gabonlu oyuncunun sağlık durumu hakkında bir açıklama yayımladı.
Açıklamada şu ifadeler yer aldı:
Oyuncumuz Mario Lemina’nın Başakşehir maçı sırasında sakatlanarak oyundan çıkması sonrası yapılan tetkikleri neticesinde sağ üst arka adale grubunda orta düzeyde zorlanma (ikinci derece strain) ve kanama tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır.