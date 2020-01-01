Galatasaray'dan Mario Lemina açıklaması!

Galatasaray, Yeni Malatyaspor maçında sakatlanan Mario Lemina'nın sağ üst arka adalesinde orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edildiğini duyurdu.

Süper Lig'in 23. haftasında ile karşı karşıya gelecek olan 'da ile oynanan maçta sakatlanan Mario Lemina'nın durumu merak konusu olmuştu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada Pazar günkü maçın 89. dakikasında sakatlanarak oyuna devam edemeyen Lemina'nın sağ üst arka adalesinde orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edildiği duyuruldu.

Kulüpten yapılan açıklama şöyle: "Oyuncumuz Mario Lemina'nın sponsor hastanemiz Medical Park Bahçelievler Hastanesi'nde yapılan tetkikleri sonrası sağ üst arka adale grubu ve fasyasında orta düzeyde zorlanma (ikinci derece strain) ve kanama tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır."

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26 yaşındaki oyuncunun Pazar günü Fenerbahçe ile oynanacak kritik maçta forma giymesi beklenmiyor.