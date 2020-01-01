Galatasaray'dan Mariano'ya teşekkür mesajı

Galatasaray Kulübü, yollarını ayırdığı Brezilyalı futbolcu Mariano için teşekkür mesajı yayımladı.

Sarı-kırmızılı kulübün Twitter hesabından yayımlanan video, " kariyerin boyunca verdiğin katkılardan dolayı teşekkürler. Bundan sonraki kariyerinde başarılar Mariano." mesajıyla paylaşıldı.

Videoda, Sofiane Feghouli, Marcao, Ryan Donk ve Martin Linnes'in eski takım arkadaşları Mariano'ya görüntülü mesajları da yer aldı.

Üç sezonluk Galatasaray kariyerinde toplam 113 kez sahaya çıkan 34 yaşındaki Brezilyalı oyuncu, 2 gol ve 18 asistlik performans sergiledi.