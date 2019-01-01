Galatasaray'dan Marcao açıklaması
Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş mücadelesinde Yeni Malatyaspor karşısında sakatlanarak oyundan çıkan Marcao'nun durumu hakkında bir açıklama yayınlandı.
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Galatasaray resmi sitesinden yapılan açıklamaya göre, Marcao'nun MR tetkiklerinin ardından sağ kasık adalesinde orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edildiği açıklandı.
Sarı kırmızılıların resmi sitesinden yapılan açıklama:
"Futbol Takımımız, 2018-2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu 30. haftasında Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptğı antrenmanla başladı. Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmanda dün akşam oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçında forma giyen oyuncular yenilenme çalışması yaptı. Diğer oyuncular ise salonda kuvvet, sahada ise koşu çalışması gerçekleştirdi. Marcao'nun yapılan MR tetkiklerinin ardından sağ kasık adalesinde orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edildi. Takımımız, Konyaspor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın saat 11.00'de Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla devam edecek."