Galatasaray'dan Marcao açıklaması

Galatasaray resmi sitesinden yaptığı açıklama ile Yeni Malatyaspor maçında sakatlanan Marcao hakkında bilgi verdi.

Ziraat Kupası yarı final rövanş mücadelesinde karşısında sakatlanarak oyundan çıkan Marcao'nun durumu hakkında bir açıklama yayınlandı.

resmi sitesinden yapılan açıklamaya göre, Marcao'nun MR tetkiklerinin ardından sağ kasık adalesinde orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edildiği açıklandı.

Sarı kırmızılıların resmi sitesinden yapılan açıklama:

"Futbol Takımımız, 2018-2019 Lefter Küçükandonyadis Sezonu 30. haftasında ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptğı antrenmanla başladı. Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmanda dün akşam oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçında forma giyen oyuncular yenilenme çalışması yaptı. Diğer oyuncular ise salonda kuvvet, sahada ise koşu çalışması gerçekleştirdi. Marcao'nun yapılan MR tetkiklerinin ardından sağ kasık adalesinde orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edildi. Takımımız, Konyaspor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın saat 11.00'de Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla devam edecek."