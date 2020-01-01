Galatasaray'dan ligleri erteleme talebi

Sarı kırmızılı ekip, koronavirüs sebebiyle nisan ayı sonuna kadar seyircisiz oynanacak Süper Lig'in 15 gün ya da 1 ay süreyle ertelenmesini talep etti

, koronavirüs nedeniyle 'deki tüm spor müsabakalarının nisan ayı sonuna kadar seyircisiz oynanacağı kararına ilişkin açıklama yaptı.

Sarı kırmızılı ekip, resmi internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamada liglerin seyircisiz oynanması yerine 15 gün ya da 1 ay süreyle ertelenmesi talebini ilgili kurumlara arz ettiğini belirtti.

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Galatasaray'ın yaptığı açıklama şu şekilde:

Daha fazla takım

"Tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 adlı Coronavirüs salgınının ülkemizde de tespit edilmesinin ardından Nisan ayı sonuna kadar tüm spor müsabakalarının seyircisiz olarak oynanacağı açıklanmıştır.



Önce sağlık ilkesinden hareketle, seyirciler kadar, sporcu ve görevlilerin de sağlığının düşünülmesi gerekmektedir.



Nitekim pek çok ülkede liglerin ertelenmesine ya da askıya alınmasına karar verilmiştir.



Liglerin ertelenmediği ve müsabakaların seyircisiz oynanması ile ilgili olarak da İngiltere'de ise müsabakaların şifresiz yayınlanması kararı alınmıştır. Zira seyircisiz oynanması halinde kişiler şifreli yayınlanan müsabakaları izlemek için yine bir araya gelecek ve toplu olarak bu müsabakaları izleyeceklerdir.



Bu şekilde taraftar gruplarınca bir araya gelinerek müsabaka izlenme ihtimali de gözetilmelidir.



Ayrıca konuya mali açıdan bakıldığında spor müsabakalarının seyircisiz oynanması, seyirci hasılatlarında yaşanacak gelir kaybı nedeniyle ciddi mali zorluklar yaşayan tüm kulüplerimiz adına önemli sıkıntılar doğuracaktır.



Bu nedenlerle liglerin seyircisiz oynanması yerine, yaşanacak gelişmelere göre daha sonra yeniden değerlendirilmek üzere ilk etapta 15 gün ya da 1 ay süreyle ertelenmesi görüşünde olduğumuzu Devletimizin ve ilgili kurumlarının dikkatine arz ederiz.



Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Galatasaray Spor Kulübü"