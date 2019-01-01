Transfer

Galatasaray'dan Josef de Souza misillemesi!

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twitter.com/Fenerbahce
Garry Rodrigues'in Fenerbahçe'ye gitmesinin ardından Galatasaray da sarı lacivertlilerin eski oyuncusu Josef de Souza'yı gündemine aldı.

Suudi Arabistan ekibi Al Ahli'de forma giyen Josef de Souza'ya tekrar Türkiye yolu göründü.

GloboEsporte.com'un haberine göre, geçtiğimiz sezon başında Fenerbahçe'den 12 milyon euro bedelle satılan Josef, Galatasaray'ın radarında.

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Yüksek maliyetine rağmen transferde geri atmayan sarı kırmızılılar Al Ahli'ye yeni bir teklifle gidecek.

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Brezilyalı oyuncuya şubat ayında Vasco de Gama da kiralama teklifinde bulunmuş ancak Suudi Arabistan ekibi bu teklifi kabul etmemişti.

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