Galatasaray'dan İrfan Can Kahveci transferi için yeni plan

Sarı-kırmızılı takım, İrfan Can Kahveci'yi transfer edebilmek için Başakşehir ile takas artı para formülünü içeren yeni bir görüşme yapacak.

, ara transferde orta sahasını 'in milli yıldızı İrfan Can Kahveci ile güçlendirmek için çalışmalarına hız verdi.

25 yaşındaki futbolcu için kulübü ile pazarlıkları sürdüren sarı-kırmızılılar, öncelikle Mbaye Diagne'yi takasta Başakşehir'e takasta önerdi. Bu teklif kabul görmeyince Luyindama, Emre Akbaba ve Ömer Bayram gibi isimler de teklif edildi. Başakşehir, takasın yanında para da almak isteyince bu kez bu yuncuların yanı sıra 2 milyon euro teklif edildi. Ama bu teklif de kabul görmedi.

Fanatik gazetesinde yer alan habere göre Galatasaray ynetimi bu transferi sonlandırmak için Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ile bir görüşme daha yapacak.

Daha fazla takım

Sarı kırmızılar, Başakşehir'i ikna etmek için ara transferde Babel ve Belhanda gibi oyuncularını elnden çıkartmayı ve buradan elde edilecek gelirle Başakşehir'in isteyeceği bedele yaklaşmayı planlıyor.

Bu sezon Başakşehir forması ile 23 maça çıkan milli futbolcu, üçü Şampiyonlar Ligi'nde olmak üzere toplam beş gol kaydetti.