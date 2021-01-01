Galatasaray'dan İrfan Can Kahveci transferi için yeni plan
Galatasaray, ara transferde orta sahasını Başakşehir'in milli yıldızı İrfan Can Kahveci ile güçlendirmek için çalışmalarına hız verdi.
25 yaşındaki futbolcu için kulübü ile pazarlıkları sürdüren sarı-kırmızılılar, öncelikle Mbaye Diagne'yi takasta Başakşehir'e takasta önerdi. Bu teklif kabul görmeyince Luyindama, Emre Akbaba ve Ömer Bayram gibi isimler de teklif edildi. Başakşehir, takasın yanında para da almak isteyince bu kez bu yuncuların yanı sıra 2 milyon euro teklif edildi. Ama bu teklif de kabul görmedi.
Fanatik gazetesinde yer alan habere göre Galatasaray ynetimi bu transferi sonlandırmak için Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ile bir görüşme daha yapacak.
Sarı kırmızılar, Başakşehir'i ikna etmek için ara transferde Babel ve Belhanda gibi oyuncularını elnden çıkartmayı ve buradan elde edilecek gelirle Başakşehir'in isteyeceği bedele yaklaşmayı planlıyor.
Bu sezon Başakşehir forması ile 23 maça çıkan milli futbolcu, üçü Şampiyonlar Ligi'nde olmak üzere toplam beş gol kaydetti.