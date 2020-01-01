Galatasaray'dan indirimli ödeme açıklaması
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AA
Galatasaray, futbolcuların alacaklarının yüzde 15 indirimle gerçekleştirildiğini duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada indirimi kabul etmeyen futbolculara da aynı oranda indirimli ödeme yapıldığı ifade edildi.
Sarı-kırmızılı kulübün resmi kanalları aracılığıyla yaptığı duyuru şu şekilde:
"Kulübümüz, futbolcularımızın alacaklarını COVID-19 pandemisinin getirdiği mücbir sebeplerden ötürü, karşılıklı mutabakat sonucunda yüzde 15 indirimli şekilde ödemiştir.
Maaşında yüzde 15 oranında indirim yapılmasını kabul etmeyen futbolcuların ödemeleri de bu indirim uygulanarak yapılmıştır."