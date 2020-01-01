Galatasaray

Galatasaray'dan indirimli ödeme açıklaması

Goal Türkiye
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Galatasaray goal celebration vs Basaksehir 09202020
AA
Sarı-kırmızılı kulüp, indirimi kabul etmeyen oyuncuların maaşlarının da indirimli bir şekilde ödendiğini duyurdu.

Galatasaray, futbolcuların alacaklarının yüzde 15 indirimle gerçekleştirildiğini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada indirimi kabul etmeyen futbolculara da aynı oranda indirimli ödeme yapıldığı ifade edildi.

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Sarı-kırmızılı kulübün resmi kanalları aracılığıyla yaptığı duyuru şu şekilde:

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    "Kulübümüz, futbolcularımızın alacaklarını COVID-19 pandemisinin getirdiği mücbir sebeplerden ötürü, karşılıklı mutabakat sonucunda yüzde 15 indirimli şekilde ödemiştir.

    Maaşında yüzde 15 oranında indirim yapılmasını kabul etmeyen futbolcuların ödemeleri de bu indirim uygulanarak yapılmıştır."

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