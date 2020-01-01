Galatasaray'dan Henry Onyekuru açıklaması

Galatasaray, sıtma hastalığına yakalanan Henry Onyekuru’nun hastanedeki tedavisinin tamamlandığını ve taburcu olduğunu açıkladı.

Sarı Kırmızılılar’ın Nijeryalı futbolcusu Henry Onyekuru’dan güzel haber geldi.

’dan yapılan açıklamada sıtma nedeniyle tedavi gören Onyekuru’nun taburcu edildiği duyurulurken, futbolcunun tüm kan değerleri düzelene kadar evinde istirahat edeceği ve bu süre içerisinde hastanede poliklinik takiplerine devam edileceği ifade edildi.

Galatasaray, bonservisi 'da olan Onyekuru'yu 750 bin euro kiralama bedeli karşılığında sezon sonuna kadar kadrosuna katmıştı.