Galatasaray'dan Guga ve Falcao'ya onay

Galatasaray scout ekibinin Atletico Mineiro'dan Guga ve Aves'ten Claudio Falcao'yu izlediği ve Fatih Terim'in bu isimleri onayladığı iddia edildi.

Fanatik'ten Safa Can Konuksever'in haberine göre daha önce Luyindama ve Marcao'yu takıma kazandıran socut ekibi, Ligi takımlarından Atletico Mineiro'da forma giyen 20 yaşındaki oyuncu Guga ve Ligi ekiplerinden Aves'te oynayan 24 yaşındaki Claudio Falcao'yu takıma önerdi. Teknik direktör Fatih Terim'in de bu oyuncuları onayladığı belirtildi.

Sağ bek bölgesine oynayan Brezilyalı Guga ile ilgili Brezilya basınından O Tempo, Galatasaray'ın Atletico Mineiro'ya 2 milyon euro + Marcao teklifi yaptığını öne sürdü.

Ön libero mevkinde oynayan bir diğer Brezilyalı Falcao'nun ise Aves ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2019'da sona eriyor.