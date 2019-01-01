Galatasaray'dan Guga ve Falcao'ya onay
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Frederico Tadeu/Avaí F.C.
Fanatik'ten Safa Can Konuksever'in haberine göre daha önce Luyindama ve Marcao'yu takıma kazandıran Galatasaray socut ekibi, Brezilya Ligi takımlarından Atletico Mineiro'da forma giyen 20 yaşındaki oyuncu Guga ve Portekiz Ligi ekiplerinden Aves'te oynayan 24 yaşındaki Claudio Falcao'yu takıma önerdi. Teknik direktör Fatih Terim'in de bu oyuncuları onayladığı belirtildi.
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Sağ bek bölgesine oynayan Brezilyalı Guga ile ilgili Brezilya basınından O Tempo, Galatasaray'ın Atletico Mineiro'ya 2 milyon euro + Marcao teklifi yaptığını öne sürdü.
Ön libero mevkinde oynayan bir diğer Brezilyalı Falcao'nun ise Aves ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2019'da sona eriyor.