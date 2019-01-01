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Galatasaray'dan gece yarısı paylaşımı!

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twitter/@galatasaraysk
Galatasaray Kulübü'nün sosyal medya hesaplarından sürpriz paylaşım...

Galatasaray Kulübü, sosyal medya hesapları üzerinden gece saat 02:14'te sürpriz bir paylaşım yaptı.

Sarı-kırmızılı kulüpte Başkan Mustafa Cengiz, İkinci Başkan Abdürrahim Albayrak, Teknik Direktör Fatih Terim ile teknik heyetten bazı isimlerin bulunduğu fotoğrafın paylaşılırken, "Başkanımız, yöneticilerimiz, teknik heyetimiz!.. Galatasaray için, zamana sığmayan çalışmalar..." yorumu yapıldı.

Transfer tahtası mı?

Öte yandan yapılan paylaşımda yer alan tahtaya yazılı isimlerle ilgili sosyal medyada çeşitli iddialar ortaya atıldı.

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Tahtanın bir bölümünde transfer listesindeki isimlerin yazılı olduğu ve bu bölümde Ze Luis, Wilfried Bony, Alan Carvalho, Manuel Fernandes, Emre Mor, Loic Remy, Jese Rodriguez ve Benjamin Tetteh'in yer aldığı iddia edildi.

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