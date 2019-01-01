Galatasaray'dan forvete bir takviye daha

Sarı kırmızılılar Rumen forvetle kiralık olarak görüşmelere başladığını açıkladı.

'dan forvet hattına bir transfer hamlesi daha geliyor. Falcao'yu İstanbul'a getiren sarı kırmızılılar, Florin Andone'yle de görüşmelere başladığını açıkladı.

Galatasaray Sportif AŞ'nin KAP'a gönderdiği bildirim şu şekilde:

Haberin devamı aşağıda

"Profesyonel Futbolcu Florin Andone'nin Kulübümüze geçici transferi konusunda futbolcu ve kulübü & Hove Albion FC ile resmi görüşmelere başlanmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Geçtiğimiz sezon Brighton Hove Albion'a transfer olan 26 yaşındaki forvet, Premier Lig'de 23 kez forma giyerken 3 gol kaydetmişti. Bu sezon takımıyla 3 maça çıkan Andone 1 kez fileleri sarstı.