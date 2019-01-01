Galatasaray'dan forvet transferi ve Emre Çolak açıklaması

Galatasaray Kulübü resmi internet sitesinden yapılan açıklama ile forvet transferi ve Emre Çolak hakkında bir duyuru yapıldı.

Galatasaray yönetimi, taraftarın beklediği forvet transferi ile birlikte, takımın eski futbolcusu Emre Çolak hakkında bir açıklama yaptı.

Resmi internet sitesinden yapılan açıklama şu şekilde:

"Forvet transferi çalışmalarımız sürüyor"

"Transfer gündemimizde eski futbolcumuz Emre Çolak ile ilgili herhangi bir düşünce ve girişim bulunmamaktadır."

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"Forvet transferi ile ilgili çalışmalarımız, kısa süre içinde sonuçlandırılmak üzere, çok yoğun bir şekilde sürdürülmektedir."

"Galatasaray'ımız, kimi olumsuz algı operasyonlarına rağmen, 22. şampiyonluk yürüyüşüne devam edecektir."