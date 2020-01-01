Galatasaray'dan Falcao ve Saracchi açıklaması

Sarı kırmızılı kulüp, Konyaspor maçında sakatlanan Falcao ve Saracchi hakkında açıklama yaptı.

Süper Lig'in 19. haftasında 'u 3-0'la geçerken Falcao ve Saracchi de sakatlanarak oyundan çıkmıştı. Sarı kırmızılı kulüp her iki oyuncunun da son durumu hakkında açıklama yaptı;

"Konyaspor ile oynanan Süper Lig maçında yaşadıkları sağlık problemleri nedeniyle karşılaşmaya devam edemeyen ve sponsor hastanelerimizden Ulus Liv Hospital'da MR tetkikleri gerçekleştirilen oyuncularımızdan Marcelo Saracchi'nin ve Radamel Falcao'nun sağ uyluk adale grubunda orta düzeyde zorlanma (strain) ve kanama tespit edilmiştir.

Oyuncularımızın tedavilerine başlanmıştır."

Galatasaray'a devre arasında katılan Saracchi, 2 lig maçında forma giyerken 2 asist yaparak alkış almıştı. Sakatlığının ardından gollerle dönen Falcao ise 5 gole ulaşmıştı.