Galatasaray'dan Falcao ve Saracchi açıklaması
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Galatasaray'da Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanşında Aytemiz Alanyaspor ile oynanacak maçın hazırlıkları başladı.
Sarı-kırmızılı kulüp, sakatlığı nedeniyle iki haftadır sahalardan uzak kalan Radamel Falcao ve Kasımpaşa maçının 3. dakikasında sakatlanarak oyuna devam edemeyen Marcelo Saracchi'nin durumları hakkında da bilgilendirme yaptı.
Yapılan açıklamada Falcao'nun tedavisinin tamamlandığı ve oyuncunun kondisyon ekibiyle adaptasyon çalışmalarına başladığı duyuruldu.
MR tetkikleri gerçekleştirilen Marcelo Saracchi'nin adalesinde herhangi yeni bir yaralanma tespit edilmediği ve oyuncunun sahada adaptasyon çalışmalarına devam edeceği bildirildi.