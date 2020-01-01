Süper Lig

Galatasaray'dan Falcao ve Saracchi açıklaması

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Sarı-kırmızılı kulüp, sakatlanan Radamel Falcao ile Marcelo Saracchi'nin durumlarıyla ilgili bir açıklama yaptı.

Galatasaray'da Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanşında Aytemiz Alanyaspor ile oynanacak maçın hazırlıkları başladı.

Sarı-kırmızılı kulüp, sakatlığı nedeniyle iki haftadır sahalardan uzak kalan Radamel Falcao ve Kasımpaşa maçının 3. dakikasında sakatlanarak oyuna devam edemeyen Marcelo Saracchi'nin durumları hakkında da bilgilendirme yaptı. 

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Yapılan açıklamada Falcao'nun tedavisinin tamamlandığı ve oyuncunun kondisyon ekibiyle adaptasyon çalışmalarına başladığı duyuruldu. 

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    MR tetkikleri gerçekleştirilen Marcelo Saracchi'nin adalesinde herhangi yeni bir yaralanma tespit edilmediği ve oyuncunun sahada adaptasyon çalışmalarına devam edeceği bildirildi. 

     

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