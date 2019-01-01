Galatasaray'dan Falcao için tek gidişlik bilet!

Monaco ile bir türlü uzlaşma sağlayamayan Galatasaray, Radamel Falcao transferi için yeni bir yol denemeye hazırlanıyor.

Yaz transfer dönemini oldukça meşgul eden Radamel Falcao - - düğümünün çözülmesi için sarı kırmızılı ekipten yeni bir hamle geliyor.

Hürriyet Spor Arena'dan Ali Naci Küçük'ün haberine göre Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ve İdari Menajer Şükrü Hanedar, Kolombiyalı yıldızın transferini sonlandırmak üzere 'ya gidecek; ancak gidiş bileti tek yönlü olacak.

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Sarı kırmızılı yöneticilerin Falcao'yu da alarak özel uçak ile birlikte 'ye dönmeyi planladıkları belirtildi. Fransa'daki evinden ayrılarak ailesiyle bir otele yerleşen 33 yaşındaki tecrübeli oyuncunun da Galatasaray'dan ve kulübünden haber beklediği, Monaco'nun bu hafta oynayacağı maçında da forma giymeyi reddettiği iletildi.

Ayrıca Falcao'nun Galatasaray yöneticilerinin Türkiye'ye döneceği uçakta yer almak istediğini Monaco yetkililerine bildirdiği de öne sürüldü. 29 Ağustos Perşembe günü Fransa'ya uçacak olan Abdurrahim Albayrak ve Şükrü Hanedar'ın transferi bitirerek Falcao ve ailesi ile İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

Yıllık 5 milyon euro karşılığında sarı kırmızılı ekiple anlaştığı iddia edilen Falcao'nun da Monaco'ya rest çektiği ve bir an önce Galatasaray'a gelmek istediğinin altı çizildi.