Galatasaray'dan Emre Akbaba açıklaması

Galatasaray, orta saha oyuncusu Emre Akbaba'nın sakatlığı nedeniyle tedavisinin sürdüğünü açıkladı.

, Emre Akbaba'nın sakatlık durumu hakkında bir açıklama yaptı.

Sarı-kırmızılılar, Ümraniyespor ile oynanan hazırlık mücadelesinin ardından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Süper Lig’de 2019-2020 sezonunun son haftasında ile 24 Temmuz Cuma günü oynanan maçın ardından yapılan tetkikleri sonrası sağ üst arka adalesinde orta düzeyde zorlanma (kısmi yırtık ve kanama) tespit edilen Emre Akbaba’nın, o günden itibaren 6-8 hafta olarak öngörülen tedavi programına devam edilmektedir."