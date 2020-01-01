Galatasaray'dan derbi sonrası flaş açıklama!

Sarı-kırmızılı kulüp, Fenerbahçe ile oynadıkları derbi maçta yaşanan olaylarla ilgili yasal işlem başlatıldığını duyurdu.

Kulübü, Süper Lig'in 23. haftasında ile deplasmanda oynanan karşılaşma sonrasında bir açıklama yaptı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada yaşanan sportmenlik dışı olaylar hakkında yasal işlem başlatıldığı duyuruldu.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklama şöyle:

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"23 Şubat Pazar günü Fenerbahçe ile Ülker Stadyumu'nda oynadığımız ve 3-1 galibiyetimizle sonuçlanan karşılaşma öncesinde, esnasında ve sonrasında sportmenlik dışı, insan onuruyla bağdaşmayan olaylar yaşanmıştır.

Maçtan önceki dostluk söylemlerine rağmen;

-Maç boyunca camiamıza, teknik heyetimize ve oyuncularımıza yönelik toplu halde küfürlü tezahüratlar yapılmış,

-Sahaya ve oyuncularımıza yabancı maddeler atılmış,

-Toplumu ayrıştırıcı, birbirine düşürücü, düşmanlık ve nefret söylemi içeren pankartlar açılmış,

-Taraftarımıza Ülker Stadyumu girişinde zorluklar yaşatılmış,

-Maç öncesi ve sonrasında, taraftarımızın bulunduğu tribüne doğru insan sağlığını etkileyecek düzeyde saatlerce yüksek sesli yayın yapılmış,

-Hijyenik olmayan tuvaletler kullanmak zorunda bırakılmıştır.

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Tüm bu yaşananları şiddetle kınıyoruz.

Kulübümüz yaşanan bu olayların takipçisi olup, gerekli yasal işlemler başlatılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."