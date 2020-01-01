Süper Lig

Galatasaray'dan derbi sonrası flaş açıklama!

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Sarı-kırmızılı kulüp, Fenerbahçe ile oynadıkları derbi maçta yaşanan olaylarla ilgili yasal işlem başlatıldığını duyurdu.

Galatasaray Kulübü, Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda oynanan karşılaşma sonrasında bir açıklama yaptı. 

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada yaşanan sportmenlik dışı olaylar hakkında yasal işlem başlatıldığı duyuruldu.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklama şöyle: 

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    "23 Şubat Pazar günü Fenerbahçe ile Ülker Stadyumu'nda oynadığımız ve 3-1 galibiyetimizle sonuçlanan karşılaşma öncesinde, esnasında ve sonrasında sportmenlik dışı, insan onuruyla bağdaşmayan olaylar yaşanmıştır.

    Maçtan önceki dostluk söylemlerine rağmen;

    -Maç boyunca camiamıza, teknik heyetimize ve oyuncularımıza yönelik toplu halde küfürlü tezahüratlar yapılmış,

    -Sahaya ve oyuncularımıza yabancı maddeler atılmış,

    -Toplumu ayrıştırıcı, birbirine düşürücü, düşmanlık ve nefret söylemi içeren pankartlar açılmış,

    -Taraftarımıza Ülker Stadyumu girişinde zorluklar yaşatılmış,

    -Maç öncesi ve sonrasında, taraftarımızın bulunduğu tribüne doğru insan sağlığını etkileyecek düzeyde saatlerce yüksek sesli yayın yapılmış,

    -Hijyenik olmayan tuvaletler kullanmak zorunda bırakılmıştır.

    Haberin devamı aşağıda

    Tüm bu yaşananları şiddetle kınıyoruz.

    Kulübümüz yaşanan bu olayların takipçisi olup, gerekli yasal işlemler başlatılmıştır.

    Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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