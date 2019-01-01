Galatasaray'dan Belhanda'ya maskeli çözüm

Galatasaray çenesi kırılan ve sahalardan 6 hafta uzak kalması beklenen Younes Belhanda için özel maske yaptıracak.

maçında rakibi Veysel Sarı'nın dizi suratına gelen ve kırıklar meydana gelen çenesinden operasyon geçiren Younes Belhanda'nın tahmini iyileşme süresi 5-6 hafta olarak görülüyor.

Sabah'ın haberine göre; iki sezon önce Latovlevici'yi özel maske ile oynatan sağlık heyeti, Belhanda için de maske hazırlatıyor.

Ayrıca bir süre yemek yemesinde sıkıntı yaşayacak Faslı 10 numaranın beslenmesi sürekli kontrol edilecek ve fizik olarak güçten düşmemesi sağlanacak.

Belhanda bu hafta oynanacak ve Yeni Malatya deplasmanlarında kesin yok, derbisine yetişme ihtimali de çok düşük.

Eylül 2017'de G.Saray'a transfer olmadan önce 'un yaz kampında elmacık kemiği kırılan Latovlevici, sarı-kırmızılı forma ile oynadığı maçlarda maske takmıştı.

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'da Belhanda'nın yokluğunda Nzonzi-Seri-Lemina üçlüsünün orta sahada birlikte görev yapması planlanıyor.

Nzonzi 6 numara, Seri ve Lemina 8 numara oynayacak. Cezası nedeniyle ligde iki haftadır forma giyemeyen Seri'yi teknik heyet Club Brugge deplasmanına hazırlıyor.

Kasımpaşa maçında 30 dakika sahada kalan Lemina'nın midesindeki sıkıntı geçti ve Devler Ligi'nde göreve hazır.