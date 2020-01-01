Galatasaray'dan Belhanda açıklaması

Belhanda'nın cumartesi günü Ankaragücü karşısında sahada olması zor görünüyor.

'da Younes Belhanda'nın Ankaragücü maçında oynaması beklenmiyor.

Faslı futbolcunun sol üst arka adalesinde zorlanma tespit edildi ve tedavisine başlandı.

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Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada " maçının ardından sol üst arka adalesinde ağrı hisseden ve yapılan MR tetkikleri sonrasında sol üst arka adale grubunda hafif – orta derece zorlanma (Münih 3A) tespit edilen Younes Belhanda’nın tedavisine başlandı." ifadelerine yer verildi.

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Sakatlığı bulunan bir diğer isim Martin Linnes ise tedavisinin ardından kondisyonerler eşliğinde sahaya dönüş ve adaptasyon ile ilgili özel bir çalışma yaptı.

Galatasaray ile Ankaragücü arasında oynanacak Süper Lig 7. hafta müsabakası 31 Ekim Cumartesi günü 19:00'da başlayacak.