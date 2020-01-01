Galatasaray'dan Badou Ndiaye açıklaması

Sarı-kırmızılı kulüp, eski oyuncuları Badou Ndiaye'nin transfer iddialarını yalanladı.

, bir dönem sarı-kırmızılı formayı giyen Badou Ndiaye ile ilgilendikleri yönünde çıkan transfer haberlerini yalanladı.

Galatasaray'dan konuyla ilgili yapılan açıklama şu şekilde:

"Son günlerde bazı medya organları tarafından ortaya atılan asılsız transfer iddiaları üzerine açıklama gereği doğmuştur.

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Bu kapsamda bir dönem Galatasaray'a hizmet eden profesyonel futbolcu Badou Ndiaye'nin, transfer edileceğine ilişkin haberler tamamen gerçek dışıdır.

Ayrıca, rakip takımdan ayrılan bazı futbolcuların da transfer edilmesi konusu hiçbir zaman yönetim kurulumuzun gündeminde olmamıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."