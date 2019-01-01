Galatasaray'dan Andone açıklaması!
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AA
Galatasaray'ın Rumen santrforu Florin Andone'nin sağ diz iç yan bağında yırtık tespit edildi.
Sarı kırmızılılar, Süper Lig'in 11. haftasında oynanan Gazişehir mücadelesinin 10. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan Florin Andone hakkında bir açıklama yayınladı.
Galatasaray Kulübünden yapılan açıklamada Rumen santrforun sağ diz iç yan bağında subtotal yırtık, ön çapraz bağında gerilme belirlendiği belirtildi:
"Gaziantep FK maçında yaşadığı sağlık problemi nedeniyle müsabakaya devam edemeyen oyuncumuz Florin Andone'nin, sponsor hastanemiz Medical Park Bahçelievler Hastanesi'nde yapılan tetkikleri sonrası, sağ diz iç yan bağında subtotal (tama yakın) yırtık, ön çapraz bağında gerilme ve kısmi hasar tespit edilmiştir."