Galatasaray'dan 58 milyon liralık sponsorluk anlaşması

Sarı Kırmızılılar forma göğüs ve sırt reklam sponsorluğu anlaşması kapsamında iki yılda toplam 58 milyon lira gelir elde edecek.

forma göğüs reklam sponsorluğu için SIXT, forma sırt reklam sponsorluğu içinse Magdeburger Sigorta ile ikişer yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Sarı Kırmızılılar bu anlaşma ile toplam 58 milyon lirayı kasasına koyacak.

Kulüpten yapılan açıklamada şu şekilde:

Şirketimiz ile ARTI Seyahat Acentesi Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SIXT rent a car ) ve Magdeburger Sigorta A.Ş. arasında 2020-2021 futbol sezonundan itibaren Süper Lig ve Türkiye Kupası maçlarında geçerli olmak üzere (UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA maçları hariç) 2 futbol sezonu için Futbol A Takımı forma göğüs ve forma sırt reklamı hizmet sözleşmesi imzalanmıştır.

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Buna göre, ARTI Seyahat Acentesi Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SIXT rent a car Türkiye) ve Magdeburger Sigorta A.Ş. Şirketimize, 2020-2021 futbol sezonu için 29.000.000 TL + KDV, 2021-2022 futbol sezonu için 29.000.000 TL + KDV ödeyecektir (Göğüs sponsorluğu için TUFE+TEFE/2 oranında artırım yapılacaktır).

Bu sözleşmeler kapsamında futbol takımımızın göğüs reklamı SIXT rent a car, sırt reklamı Magdeburger Sigorta olmuştur.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.