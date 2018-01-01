Galatasaray'dan 4 altyapı oyuncusuna yeni sözleşme
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Galatasaray
Ozan Kabak'ı ilk 11'e monte eden, Yunus Akgün ve Mustafa Kapı gibi genç isimlere şans veren Galatasaray'da gençleştirme harekatı sürüyor.
Sarı kırmızılılar, A Takım'a yükselen oyunculardan Celil Yüksel’in mevcut sözleşmesinin 2023'e, Batuhan Şen, Boran Güngör ve İsmail Çipe’nin kulüple devam eden sözleşmelerinin ise 2021 yılına kadar uzatıldığını duyurdu.
Resmi siteden yapılan açıklamada "Genç aslanlarımıza Galatasaray ile tüm hayallerinin gerçek olacağı nice başarılı ve uzun bir kariyer dileriz." ifadelerine yer verildi.
Galatasaray, altyapıdan çıkan 4 oyuncuyla yeni sözleşme imzaladı.
Batuhan Şen - 2021
Boran Güngör - 2021
İsmail Çipe - 2021
Celil Yüksel - 2023 pic.twitter.com/39za8i2Vgs— Goal Türkiye (@GoalTurkiye) 24 Aralık 2018