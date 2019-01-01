Galatasaray'da Youcef Belaili sesleri

Radamel Falcao'yu kadrosuna katmak için büyük uğraş veren Galatasaray'da Cezayirli futbolcu Youcef Belaili gündeme geldi.

Transfer döneminin kapanmasına bir hafta kala son hamlelerini yapıyor.

'de yayım yapan DZ Foot internet sitesinin haberine göre sarı kırmızılılar, ligi ekiplerinden Esperance'ta forma giyen sol kanat oyuncusu Youcef Belaili'yi kadrosuna katmaya çalışıyor.

Haberde Ryan Babel'i yedekleyecek bir sol kanat oyuncusu için arayışta olduğu belirtilen Galatasaray'ın 27 yaşındaki futbolcuyla ciddi bir şekilde ilgilendiği öne sürüldü. Mbaye Diagne'nin ekibi Al Nasr'a satılarak bu transfer için ödenek oluşturması beklendiği ifade edildi.

Cezayir Milli Takımı forması da giyen Belaili, geçtiğimiz sezon Esperance ile çıktığı 28 maçta forma giyerken, 6 gol, 10 asistlik bir performans sergiledi.