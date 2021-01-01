Galatasaray'da yeniden Jean Michael Seri sesleri
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Ara transfer döneminde orta sahaya takviye yapması beklenen Galatasaray için İngiliz basınından transfer iddiası gündeme geldi.
Sky Sports'ta yer alan habere göre Galatasaray, geçen sezon kiralık olarak kadrosuna kattığı Jean Michael Seri için Fulham ile görüşüyor. Londra ekibinde forma şansı bulamayan Fildişi Sahilli futbolcu ligin ikinci yarısında yeniden sarı-kırmızılı formayı giyebilir.
29 yaşındaki futbolcu bu sezon Fulham ile yalnızca 2 Lig Kupası maçına çıktı. Seri, Premier Lig kadrosunda bulunmuyor.
Yıldız futbolcu geçen sezon Galatasaray formasıyla tüm kulvarlarda 37 maça çıkmış ve 2 gol atıp 4 asist yapmıştı.