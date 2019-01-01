Galatasaray'da Yacine Brahimi transferi rafa kalktı

Sarı kırmızılılar, Yacine Brahimi transferinden oyuncunun yüksek maliyeti sebebiyle vazgeçti.

Sezonu çift kupayla kapatan ’da transfer çalışmaları sürüyor. Sarı kırmızılıların ile sözleşmesi sona eren ve şuan serbest statüde olan Yacine Brahimi ile ilgilendiği iddia edildi.

Hürriyet’ten Ali Naci Küçük’ün haberine göre oyuncunun istekleri yönetime geri adım attırdı. Brahimi ve menajerinin talep ettiği rakamları yüksek bulan Galatasaray, transferden vazgeçti.

Habere göre, 29 yaşındaki Cezayirli futbolcu 4 milyon euro’dan 4 senelik sözleşme, 5 milyon euro imza parası ve 4 milyon euro menajerlik ücreti istiyor.

2014 yılında İspanya’nın Granada takımından 6.5 milyon Euro karşılığında transfer edilen Yacine Brahimi bu sezon takımıyla 48 resmi maça çıkarken sezonu 13 gol ve 4 asist ile tamamladı.