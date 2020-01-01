Galatasaray'da tüm testler negatif

Sarı kırmızılı ekipte 6 Haziran'da yapılan tüm koronavirüs testleri negatif çıktı.

'da yapılan son testlerde herhangi bir pozitif vakaya rastlanmadı.

Sarı kırmızılı ekipten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Galatasaray Futbol Takımı oyuncuları, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımıza sponsor hastanelerimiz Medical Park ve Liv Hospital’ın katkılarıyla bu sabah (6 Haziran) yapılan Covid 19 PCR testleri sonuçlanmış ve tüm testler negatif çıkmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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Galatasaray, Süper Lig'in dönüş haftasında 14 Haziran Pazar günü Çaykur Rizespor'la deplasmanda karşılaşacak.