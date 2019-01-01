Galatasaray'da tarihi süreç başladı

Hareketli günler geçiren Galatasaray'da mahkeme süreci başlarken Mustafa Cengiz tekrar aday olmanın yollarını arıyor.

İdari yönden ibra edilmeyen 'da tarihi süreç başladı. Bir yandan seçim zamanını belirlemeye çalışan sarı-kırmızılı camiada diğer yandan Mustafa Cengiz tekrar aday olmanın yollarını arıyor.

Sabah Gazetesi'nden Mehmet Özcan'ın haberine göre; Galatasaray yönetimi pazar günü 20 hukukçu ile görüşmeler yaptı. Geçen pazartesi günü düzenlenen basın toplantısında ise Başkan Mustafa Cengiz'in ağzından camiaya 'Görevimizin başındayız' mesajını yolladı. Genel Kurul Divan tutanağına şerh koyan ve geçen hafta içinde mahkemeye başvurusunu yapan sarı-kırmızılı yönetim, 23 Nisan'a kadar idari ibrasızlık konusunda tedbir kararı aldırmaya çalışacak. mahkemeden tedbir kararı çıkarsa Cengiz, en geç 23 Mayıs'ta gerçekleşmesi gereken seçimde adaylığını koyabilecek.

Ancak mahkeme sürecinde yaşanan belirsizlik sarı-kırmızılı yönetim içinde farklı seslerin çıkmasına neden olmaya başladı. Başkan Cengiz'e birkaç yöneticinin, "Mahkeme süreci ne kadar uzarsa camiayı o kadar karşımıza alırız. Her geçen gün bizim aleyhimize. Bir an önce seçim kararıaldığımızı açıklayalım'' dediği öğrenildi. Sarı-kırmızılı yönetim için 10 Nisan'daki aylık olağan Divan Kurulu toplantısı ilk test olacak. Camianın duayenleri seçim kararı almasını istediklerini vebekledikleri Başkan Mustafa Cengiz'e yönelik konuşmalar yapacak.