Galatasaray'da sürpriz Emre Akbaba gelişmesi

Geçtiğimiz sezon ciddi bir sakatlık geçiren milli oyuncudan sevindirici haberler geldi.

'ın geçtiğimiz sezon 'dan transfer ettiği Emre Akbaba, 28 Eylül 2018'de oynanan Erzurumspor maçında sakatlanarak şubat ayına kadar sahalardan uzak kalmıştı.

Geri dönüşte formasına istediği şekilde kavuşamayan Akbaba, 11 Mayıs 2019'daki Çaykur Rizespor karşılaşmasında oyuna dahil olduktan 12 dakika sonra talihsiz bir sakatlıkla daha karşılaştı.

Sağ kaval ve baldır kemiklerinde kırık tespit edilen Emre Akbaba'nın sahalara dönüşünün 1 yıl sürebileceği de doktorlar tarafından ifade edilmişti.

Goal 'nin edindiği bilgilere göre, Emre Akbaba'nın sağlık durumu giderek iyiye gidiyor ve milli oyuncu beklenenden daha çabuk sahalara dönebilir.

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Düz koşulara başlayan Emre Akbaba'nın gösterdiği bu gelişim, sarı kırmızılı ekipte heyecan yarattı.

Tedavisi tüm hızıyla süren ve çalışmalara başlayan başarılı oyuncunun bu grafiği koruması halinde ligin ikinci yarısında formasına kavuşması bekleniyor.

Emre Akbaba, geçen sezondan bu yana Galatasaray adına 20 resmi maçta görev yaptı.