Galatasaray'da Sofiane Feghouli de takımdan ayrılabilir
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seskim
Galatasaray'da bu kez de Sofiane Feghouli takımdan ayrılabilir.
Fanatik' te yer alan habere göre; Cezayirli yıldızı, sezon başında 6 milyon euro ödeyerek Bafetimbi Gomis’i satın alan Suudi Arabistan kulübü Al Hilal istiyor. Suudi kulübü, Galatasaray’a Feghouli için de 6 milyon euro’luk bir teklif sunacak ve Feghouli’nin menajeriyle de bir görüşme yapacak.
Eğer resmi teklif gelirse, yönetim yine Fatih Terim’e danışacak. Transferdeki son sözü tecrübeli hoca söyleyecek. Sarı-kırmızılı kulüpten senelik 3 milyon 850 bin euro kazanan Feghouli, bir süre önce Galatasaray’da kalmak istediğini açıklamıştı.