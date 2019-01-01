Galatasaray'da Sofiane Feghouli de takımdan ayrılabilir

Sezon başında Galatasaray'dan Bafetimbi Gomis'i alan Al Hilal'in Sofiane Feghouli'yi de kadrosuna katmak istediği iddia edildi.

Galatasaray'da bu kez de Sofiane Feghouli takımdan ayrılabilir.

Fanatik' te yer alan habere göre; Cezayirli yıldızı, sezon başında 6 milyon euro ödeyerek Bafetimbi Gomis’i satın alan Suudi Arabistan kulübü Al Hilal istiyor. Suudi kulübü, Galatasaray’a Feghouli için de 6 milyon euro’luk bir teklif sunacak ve Feghouli’nin menajeriyle de bir görüşme yapacak.

Eğer resmi teklif gelirse, yönetim yine Fatih Terim’e danışacak. Transferdeki son sözü tecrübeli hoca söyleyecek. Sarı-kırmızılı kulüpten senelik 3 milyon 850 bin euro kazanan Feghouli, bir süre önce Galatasaray’da kalmak istediğini açıklamıştı.